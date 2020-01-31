Mehmetçik hainlerin tüneline girdi
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Mehmetçik hainlerin tüneline girdi

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirilmeye devam edildiğini bildirdi.

31.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:35
Mehmetçik hainlerin tüneline girdi

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirilmeye devam edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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