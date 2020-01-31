Mehmetçik hainlerin tüneline girdi
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirilmeye devam edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirilmeye devam edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor." - ANKARA