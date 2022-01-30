Mehmetçik eksi 39 derecede terörle mücadele ediyor

KARA Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488'inde; gece sıcaklığı eksi 20 derecenin altına indi. Irak'ın kuzeyindeki Misolok üs bölgesinde ise dün gece termometre eksi 39 dereceyi gösterdi. Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen terörle operasyonlarını kararlılıkla devam ettiren Mehmetçik, son 1 ay içinde toplam 172 teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, terörle mücadele zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen kararlılıkla ve artan bir tempoda sürüyor. 'Terörist neredeyse, hedef orası' anlayışıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 25, Suriye'nin kuzeyinde 147 olmak üzere toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi. Bu süreçte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklar ve SİHA'larla 25 hava harekatı düzenlendi, terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edildi. Geçen sene gerçekleştirilen 397 operasyonla da 2 bin 883 terörist etkisiz hale getirilmişti.