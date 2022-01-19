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Mehmetçik eksi 17 derecede görevine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mehmetçik eksi 17 derecede görevine devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de eksi 17 derece, 3 bin 450 metre rakımda görevine devam devam eden Mehmetçiğin operasyon anına ilişkin görüntülerini paylaştı.

HAKKARİ (İHA) - Mehmetçik eksi 17 derecede görevine devam ediyor

HAKKARİ - Milli Savunma Bakanlığı Hakkari'de eksi 17 derece, 3 bin 450 metre rakımda görevine devam devam eden Mehmetçiğin operasyon anına ilişkin görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de eksi 17 derece, 3 bin 450 metre rakımda görevine devam devam eden Mehmetçiğin operasyon anına ilişkin görüntülerini

sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımında, "Metrelerce kara, dondurucu soğuğa, ayaza ve tipiye rağmen yüreğindeki Vatan ve Bayrak sevgisiyle içimizi ısıtan Kahraman Mehmetçik sağ olsun, var olsun" ifadelerine yer verildi.

Mehmetçik eksi 17 derecede görevine devam ediyor

Mehmetçik eksi 17 derecede görevine devam ediyor

Mehmetçik eksi 17 derecede görevine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal paylaşım sitesi, Mehmetçik, Hakkari, 3. Sayfa, Haber

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