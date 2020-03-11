Mehmetçik ekmeğini Suriyelilerle paylaşıyor Savaş mağduru insanlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla, tüm dünyaya örnek olacak davranışlar sergileyen Türk askeri, terör örgütlerinin işgalinden temizlediği Suriye'nin Tel Abyad kentinde insanlarla ekmeğini paylaşıyor.

Savaş mağduru insanlara yönelik gerçekleştirdiği insani yardımlarla, tüm dünyaya örnek olacak davranışlar sergileyen Türk askeri, terör örgütlerinin işgalinden temizlediği Suriye'nin Tel Abyad kentinde insanlarla ekmeğini paylaşıyor.

Bölgede yaşayan insanların her türlü yardımına koşan kahraman Mehmetçikler, kendi ihtiyaçları için seyyar fırınlarda ürettikleri ekmeklerini de zaman zaman bölge kırsalındaki halkla paylaşıyor. Görev yaptığı bölgelerde, üstün insani vasıflarıyla dikkat çeken Türk askeri, yaptığı bu duygulu paylaşımla Barış Pınarı bölgesinde de halkın gönlünde taht kurdu. Evlerinde ekmek yapma imkanları olduğu halde, askerlerin dağıttığı sıcak ekmeklerle büyük sevinç yaşayan çocukların, Mehmetçikle her buluşması, duygusal anların yaşanmasına neden oluyor.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Barış Pınarı Bölgesindeki insani yardımları organize eden AFAD Şanlıurfa İl Müdürlüğü, Telabyad Mahalli Meclisi aracılığıyla hem ilçedeki ekmek fırınlarının, hem de bölgede konuşlu askeri birliklerin un ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

(İHA)

Kaynak: İHA