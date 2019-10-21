Mehmetçik'e yer fıstığı

21.10.2019 16:20

Osmaniye'de esnaf, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere destek amacıyla 2 ton kavrulmuş yer fıstığı gönderdi.

Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında olduklarını ifade eden Kara, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli mensuplarına, değerli yiğit evlatlarımıza, şehitler diyarı Osmaniye'den selam olsun. Hep beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, hükümetinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanında ve arkasındayız. Onlara verdiğimiz desteğimiz sonsuzdur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde, 2 ton yer fıstığının yer aldığı araç, Akçakale Kaymakamlığına teslim edilmek üzere yola çıktı.

Etkinliğe, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Ali Gizlice ile partilerin başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve esnaf katıldı.

Kaynak: AA