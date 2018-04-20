Mehmetçik'e Van'ın Tarihi ve Kültürel Değerleri Tanıtılıyor

Van İl Jandarma Komutanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Van'ın Değerleri" projesi kapsamında kentin tarihi ve kültürel değerleri Mehmetçik'e tanıtılıyor.

Van Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Van'ın Değerleri" projesi devam ediyor. Proje kapsamında İl Jandarma Komutanlığında vatani görevlerini yapan 90 erbaş ve ere, Van'ın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla kültürel bir gezi düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ tarafından erbaş ve erlere Van'ın tanımı videosu eşliğinde kentin tarihi ve kültürel değerlerini tanıttı. Daha sonra erbaş ve erler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Evini, Van Kalesini ve Akdamar Adası'nı ziyaret ettiler. - VAN