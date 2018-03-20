Mehmetçik'e Sevgilerini İşaret Diliyle Anlattılar

Reyhanlı ilçesindeki TOKİ İstiklal Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerlere moral için sevgilerini işaret diliyle anlattı.

İşaret dili öğrenen bir grup okul öğrencisi, Afrin'de düzenlenen harekata katılan Mehmetçiklere moral için bir araya geldi. İşaret diliyle askerlere olan sevgilerini belirten öğrenciler, İstiklal Marşı'nı da işaretlerle okudu.

Öğrencilerden Ayşe Betül TTurgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlere sevgilerini işaret diliyle anlatmak istediklerini söyledi.

Sınıf arkadaşlarıyla derslerden arta kalan zamanlarda işaret dili öğrenmeye çalıştıklarını belirten Turgut, bu sayede duygularını işaret diliyle anlatma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Abit Yusuf Yumuşak da Afrin'deki askerlerin yanında olduklarını göstermek istediklerini belirterek, "Günlerdir ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı olan ağabeylerimize sevgimizi de işaret diliyle anlatmak istedik, onları çok seviyoruz." diye konuştu.