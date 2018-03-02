Mehmetçik'e Kurbanlık Boğa ve 91 Koyun Gönderildi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla kurbanlık bir boğa ve 91 koyun ile bin 8 koli yumurtayı Hatay'a gönderdi.

Merkez Haseki Camisi önünde düzenlenen uğurlama törenine, Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Suphi Daştan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet millet iş birliğinin en güzel örneklerinden birini yaşadıklarını belirterek, "91 küçükbaş hayvan, 1 boğa, bin 8 koli yumurtayı Afrin'de kahramanca vatanın selameti için mücadele eden askerlerimize göndereceğiz. Allah herkesin hayrını kabul etsin." dedi.

Belediye Başkanı Daştan da "Akdağmadeni halkı, Afrin'de mücadele eden kıymetli askerlerimize, polislerimize küçük de olsa bir yardımda bulunma gayreti içerisinde oldular. Biz onlar için ne yapsak azdır ama şuna inanıyorum ki Akdağmadeni halkı tek vücut ve bir bütün olarak dualarını hiç esirgemiyor." diye konuştu.

Vatandaşların bağışladığı kurbanlıklar ile yumurtalar, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı'nın duasının ardından Hatay'ın Hassa ilçesine gönderildi.