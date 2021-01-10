Mehmetçik, Doğubeyazıt'ta devriye görevinde

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ağrı Doğubeyazıt'ta zorlu kış şartlarında görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "El ele, omuz omuza, yürek yüreğe... Ağrı Doğubeyazıt'ta konuşlu 25'inci Hudut Tugay Komutanlığımızdaki Mehmetçiklerimiz devriye ve pusu/dinleme görevinde" denildi. Paylaşımda ayrıca askerlerin görev sırasındaki fotoğrafları yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı