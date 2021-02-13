Mehmetçik, dağ keçilerine helikopterden yem attı

HAKKARİ'de operasyona giden Mehmetçik, kar nedeniyle yiyecek bulamayan dağ keçileri için helikopter ile havadan yemleme yaptı.

HAKKARİ'de operasyona giden Mehmetçik, kar nedeniyle yiyecek bulamayan dağ keçileri için helikopter ile havadan yemleme yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, mekanın gerçek sahipleri olan dağ keçilerinin Hakkari Sümbül Dağı'nda kardan dolayı yiyecek bulamaz hale geldiğine dikkat çekildi. Operasyona giden Mehmetçiğin durumu fark edince harekete geçerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle havadan yemleme yaptığı kaydedildi. Paylaşımda, Mehmetçiğin helikopterden dağ keçilerini yemlediği anların görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı