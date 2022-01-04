Mehmetçik çetin kışın yaşandığı Ağrı'da yaban hayvanlarını unutmadı

AĞRI (AA) - Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kar ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Suluçem Jandarma Karakol Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli, karla kaplı dağlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma başlattı.

Balık Gölü yakınına giden ekipler, arazi araçlarındaki yemleri poşetlere ve metal kaplara doldurarak doğaya bıraktı.

Kar ve tipiye rağmen çalışma yapan görevliler tarafından, yaban hayvanları için yarım ton yem bırakıldı.