Mehmetçik çetin kışın yaşandığı Ağrı'da yaban hayvanlarını unutmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mehmetçik çetin kışın yaşandığı Ağrı'da yaban hayvanlarını unutmadı

AA - Haberler | Güncel

Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kar ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

AĞRI (AA) - Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, kar ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Suluçem Jandarma Karakol Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli, karla kaplı dağlarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışma başlattı.

Balık Gölü yakınına giden ekipler, arazi araçlarındaki yemleri poşetlere ve metal kaplara doldurarak doğaya bıraktı.

Kar ve tipiye rağmen çalışma yapan görevliler tarafından, yaban hayvanları için yarım ton yem bırakıldı.

Mehmetçik çetin kışın yaşandığı Ağrı'da yaban hayvanlarını unutmadı

Mehmetçik çetin kışın yaşandığı Ağrı'da yaban hayvanlarını unutmadı

Mehmetçik çetin kışın yaşandığı Ağrı'da yaban hayvanlarını unutmadı

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

FETÖ'nün jandarmadaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 gözaltı kararı

 TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

TikTok uğruna jandarmaya yapılan şov cezasız kalmadı

 İstanbul'da online saadet zinciri iddiasıyla 100 milyonluk vurgun

İstanbul'da online saadet zinciri iddiasıyla 100 milyonluk vurgun

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title