Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde erzak dağıttı
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Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde erzak dağıttı

16.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:36
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde erzak dağıttı

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı.

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki üç köyde ihtiyaç sahiplerine erzak dağıttı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin yardım elinin Barış Pınarı bölgesine uzanmaya devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, Tel Eviyab, El Muşrafa Bir Nouh ve El Halabiyye köylerindeki ihtiyaç sahiplerine AFAD koordinatörlüğünde erzak dağıtıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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