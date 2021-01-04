Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptı

04.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:52
Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptı

Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, Suriyeli çocuklara gıda ve kışlık kıyafet dağıttı.

Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, Suriyeli çocuklara gıda ve kışlık kıyafet dağıttı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan askerler AFAD koordinatörlüğünde dağıtım gerçekleştirdi.

Türk askeri, çocuklara 75 gıda paketi, 200 hırka, 250 çocuk montu, 250 plastik çocuk botu ve 1500 bebek bezinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Donald Trump Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Demet Özdemir Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Ömer Bayram Sergen Yalçın Abdullah Avcı Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 15:55:41. #1.14#
title