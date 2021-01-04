Mehmetçik Barış Pınarı bölgesindeki çocuklara gıda ve kışlık kıyafet yardımı yaptı
04.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 04.01.2021 15:52
Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, Suriyeli çocuklara gıda ve kışlık kıyafet dağıttı.
Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik, Suriyeli çocuklara gıda ve kışlık kıyafet dağıttı.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan askerler AFAD koordinatörlüğünde dağıtım gerçekleştirdi.
Türk askeri, çocuklara 75 gıda paketi, 200 hırka, 250 çocuk montu, 250 plastik çocuk botu ve 1500 bebek bezinin dağıtımını gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak