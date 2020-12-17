Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye ettii
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Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye ettii

17.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:01

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye hediye edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye hediye edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesinde Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçik, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yardımına koşmaya devam ediyor. Aziziye meskun mahalinde yaşayan yaşlı bir kadına tekerlekli sandalye temin edilerek hediye edildi."

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye ettii
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye ettii
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye ettii
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye ettii

Kaynak: Anadolu Ajansı

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