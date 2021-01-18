Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardımlarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardımlarına devam ediyor

18.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:39
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardımlarına devam ediyor

Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik tarafından 44 kişiye gıda yardımında bulunuldu, sağlık muayenesi yapıldı.

Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik tarafından 44 kişiye gıda yardımında bulunuldu, sağlık muayenesi yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine yönelik yardımlar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda 11'inci Komando Tugay Komutanlığınca Henbel köyündeki 44 kişiye sağlık muayenesi yapıldı, gıda yardımında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kar Bursa Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardımlarına devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 10:38:33. #1.15#
title