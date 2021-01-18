Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde yardımlarına devam ediyor
18.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:39
Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik tarafından 44 kişiye gıda yardımında bulunuldu, sağlık muayenesi yapıldı.
Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçik tarafından 44 kişiye gıda yardımında bulunuldu, sağlık muayenesi yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine yönelik yardımlar aralıksız sürüyor.
Bu kapsamda 11'inci Komando Tugay Komutanlığınca Henbel köyündeki 44 kişiye sağlık muayenesi yapıldı, gıda yardımında bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak