Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı
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Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttığını açıkladı.

14.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 17:27
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttı

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesinde tekerlekli sandalye dağıttığını açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barışın elçisi, masumların umudu Mehmetçiğimiz Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı gerçekleştirdi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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