Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde insani yardım çalışmalarını sürdürüyor
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Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde insani yardım çalışmalarını sürdürüyor

15.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:40
Mehmetçik Barış Pınarı bölgesinde insani yardım çalışmalarını sürdürüyor

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere Türkiye'nin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere Türkiye'nin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." sözü anımsatılarak, "Kahraman Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize ülkemizin umut ve şefkat elini uzatmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

MSB, paylaşımında Mehmetçiğin Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki sivillere yönelik insani yardım faaliyetlerine ilişkin görüntülerine de yer verdi.

Sivillerin sağlık taramalarından geçirilişi, kumanya yardımları, su dağıtımı ile ağaçlandırma faaliyetlerinin yer aldığı görüntülerde, Suriyeliler de yaşadıkları mutluluğu ve Mehmetçiğe olan sevgilerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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