Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
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Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

01.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:36
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde bulunan Aziziye köyünde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde bulunan Aziziye köyünde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığını bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan kahraman Mehmetçiğin, bölge halkının umudu olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Aziziye köyünde ihtiyaç sahibi ailelere, AFAD koordinatörlüğünde gıda yardımı yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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