Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde 1000 öğrenciye kırtasiye ve kıyafet yardımı yaptı
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Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde 1000 öğrenciye kırtasiye ve kıyafet yardımı yaptı

19.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:54
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde 1000 öğrenciye kırtasiye ve kıyafet yardımı yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde eğitime destek kapsamında 1000 öğrenciye kırtasiye, kıyafet ve yiyecek yardımında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn ilçesinde eğitime destek kapsamında 1000 öğrenciye kırtasiye, kıyafet ve yiyecek yardımında bulundu.

TSK, bir yandan terör örgütü YPG/PKK ile mücadelesini sürdürürken diğer yandan yetim, dul ve öğrencilere yönelik insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Ceylanpınar ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinde görev yapan Türk askerleri, ilçe merkezindeki 2 okulda toplam 1000 öğrenciye kırtasiye, kışlık kıyafet, yiyecek ve oyuncaklar dağıttı.

Önümüzdeki hafta da Rasulayn ilçesinin yerel meclisine bağlı sosyal hizmetler birimince tespit edilen 200 ailenin tüm ev ihtiyaçları TSK tarafından karşılanacak.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınar Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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