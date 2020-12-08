Mehmetçik, Azerbaycan'daki askeri geçit törenine katılacak
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Mehmetçik, Azerbaycan'daki askeri geçit törenine katılacak

08.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:28
Mehmetçik, Azerbaycan'daki askeri geçit törenine katılacak

Türk askerleri, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.

Türk askerleri, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda düzenlenecek askeri geçit törenine katılacak.

Törene katılacak Mehmetçik, Bakü sokaklarındaki provalarda yer aldı. Bordo bereli Türk askerleri, şehrin sokaklarında "şehitler ölmez, vatan bölünmez", ve "her şey şehitler için" sloganlarıyla geçit gerçekleştirdi.

10 Aralık'ta yapılması öngörülen törende Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil etmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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