Araştırma Merkezleri

MEHMETÇİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTUK

Üniversitemiz Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik olarak, üniversite tercihlerinde rehberlik edebilmek amacıyla düzenlenen lise ziyaretleri kapsamında Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştuk.

Yaklaşık 50 kişilik öğretmen ve öğrenci grubuyla Üniversitemizi ziyaret eden Mehmetçik Anadolu Lisesi'ne, Üniversitemizi yakından tanımaları ve merak ettikleri sorulara yanıt bulmaları amacıyla, eğitim dili, yurt ve burs olanakları, çift ana dal ve yan dal imkanı, Erasmus+ anlaşmaları, öğrenci değişim programları, sosyal ve kültürel olanaklar hakkında Tanıtım Şube Müdür Yardımcısı Aslı Uyur Öztürk tarafından bilgi verildi.

ENDÜSTRİ VE MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMLERİ TANITILDI

Merkez Kampüs Kırmızı Salon'da düzenlenen etkinlikte; Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Öğr. Gör. Hasan Kavlak ve Mekatronik Mühendisliği Arş. Gör. Ayber Eray Algüner, bölümleri hakkında detaylı bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

LABORATUVARDAN KÜTÜPHANEYE KADAR BİRÇOK ALANI GEZDİLER

Tanıtım sunumlarının ardından Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Merkez Kampüsümüzü de gezme fırsatı buldu. Ziyaretçiler, amfiler, laboratuvarlar, spor merkezi ve kütüphane gibi alanları yakından gördü.

Duyuru Ekleme Tarihi : 01. 12. 2021 13: 38

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet