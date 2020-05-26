Mehmetçik Ağrı Dağı'ndaki eğitim atışlarında terör hedeflerini tam isabetle vurdu
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Mehmetçik Ağrı Dağı'ndaki eğitim atışlarında terör hedeflerini tam isabetle vurdu

Ağrı-Iğdır sınırındaki Ağrı Dağı'nda, jandarma ve komandolar tarafından tank ve uçaksavarlar ile yapılan eğitim atışlarında belirlenen terör hedefleri, tam isabetle vuruldu.

Mehmetçik Ağrı Dağı'ndaki eğitim atışlarında terör hedeflerini tam isabetle vurdu
26.05.2020 19:09 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:09

Ağrı-Iğdır sınırındaki Ağrı Dağı'nda, jandarma ve komandolar tarafından tank ve uçaksavarlar ile yapılan eğitim atışlarında belirlenen terör hedefleri, tam isabetle vuruldu.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ağrı Dağı'nın 2 bin 600 rakımında yer alan ve bölgede terörle mücadelede önemli çalışmalar yapılan Korhan Jandarma Karakol Komutanlığına ziyarette bulundu.

Ünlü'ye ziyaretinde, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, 2. Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanı Ramis Murat Vural da eşlik etti.

Ziyarette askerlerin bayramını kutlayan Ünlü ve beraberindekiler Mehmetçik ile yemek yedi.

Karakolda görevli askerlerce daha sonra Ağrı Dağı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şerefine tank ve uçaksavarlar ile eğitim atışı gerçekleştirildi.

Ünlü'nün de izlediği ve teröristlerin barınabilecekleri Ağrı Dağı'ndaki Hıstık kayalıkları bölgesinde yönelik yapılan atışlarda, hedefler tam isabetle vuruldu.

Başarılı atışlar gerçekleştiren askerleri tebrik eden Ünlü, bir süre Mehmetçik ile sohbet etti.

Ünlü, burada askerlere hitaben yaptığı konuşmada, "Geçmiş zamanlarda çapulcular gelmişler, buralarda bazı işler yapmışlar ama meydan onlara kalmayacak. Devletimiz asla izin vermeyecek. Sizler olduktan sonra çakallar buralara gelemezler. Çakalların hükmünün nereye kadar olduğunu biliyorsunuz, siz burada olduğunuz sürece onlar gelemez." dedi.

Askerlere operasyonlarında başarı dileyen Ünlü, "Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizlere güveniyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Ünlü, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i de telefonla görüntülü arayıp bayramını kutladı ve görev başındaki askerlerle görüştürdü.

Heyet, yapılan ziyaretin ardından karakoldan ayrıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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