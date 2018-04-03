Mehmetçik Afrin'de Ekmeğini Halkla Paylaşmaya Devam Ediyor

Mehmetçik, PKK'lı teröristlerden temizlediği Afrin'de kurduğu seyyar fırınla günde iki kez Afrin halkına ekmek dağıtıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden tamamen arındırdığı Afrin'de bölgeyi normalleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Afrin halkına yardımlarını sürdüren Türk askeri, Afrin şehir merkezinde kurduğu seyyar fırınla günde iki kez Afrin halkına ekmek dağıtıyor. - ANKARA