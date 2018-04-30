SAS Komandoları Afrin'de Teröristlerin Tuzakladığı EYP'yi Çıplak Elle İmha Etti
Afrin'de teröristler tarafından tuzaklanan bombalar tek tek etkisiz hale getirilirken, SAS komandoları korkusuz bir şekilde el yapımı patlayıcıları çıplak elle temizleyerek kahramanlıklarını bir kez daha gösterdi.
Mehmetçik'in başarılı operasyonlarıyla Suriye'nin kuzeyinde büyük bir temizlik yapıldı.
Yaklaşık 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getiren Türk askeri, bölgede huzur ve barış ortamını sağladı.
SAS KOMANDOLARI EYP'Yİ ÇIPLAK ELLE TEMİZLEDİ
Afrin ve çevresinde teröristlerden geriye hain tuzaklar kaldı. Bölgedeki insanların güvenliğini canının önünde tutan Türk askeri ise, tuzakları tek tek imha etmeye başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan son bilgilendirmede; bölgede 206 mayın, 1079 el yapımı patlayıcının tespit edilerek imha edildiği belirtildi.
Objektiflere yansıyan görüntülerde; bölgede görev yapan bir SAS komandosunun korkusuz bir şekilde teröristlerin tuzakladığı bombayı imha etmeye çalıştığı görülüyor.