Mehmetçik Afrin'daki Teröristleri Vurmaya Devam Ediyor
AFRİN HAREKATI'NDA 43. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Mehmetçik Afrin'daki Teröristleri Vurmaya Devam Ediyor

Suriye sınırında bulunan Kilis’te sınırda konuşulu bulunan fırtına obüs topları ile Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ile Afrin’de bulunan terör örgütü YPG/PKK hedeflerini aralıksız vurmaya devam ederken, Kilis kent merkezinden atılan topların mermilerinin gidişi çıplak gözle daha izleniyor.

Mehmetçik Afrin'daki Teröristleri Vurmaya Devam Ediyor

Suriye sınırında bulunan Kilis'te sınırda konuşulu bulunan fırtına obüs topları ile Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) ile Afrin'de bulunan terör örgütü YPG/PKK hedeflerini aralıksız vurmaya devam ederken, Kilis kent merkezinden atılan topların mermilerinin gidişi çıplak gözle daha izleniyor.

Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kırsalındaki PKK/PYD-YPG'nin mevzileri, barınak ve sığınaklarını yoğun ateş altına alınmaya devam ediyor. Sınırda konuşulu bulunan fırtına obüs topları, tank birlikleri ÇNRA ile ateş destek vasıtalarıyla vurması sürüyor. Sınır birliklerinden atılan top sesleri ile hedefe giden mermilerin Kilis kent merkezinden çıplak gözle izlenebiliyor. Top sesleri nedeniyle bir çok vatandaş evlerin balkonlarına çıkarak, atılan topları izliyor. - KİLİS

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.