Mehmetçik Afrin'a Uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kırsalına gönderilen 100 araçlık konvoy, vatandaşların sevgi gösterileri altında uğurlandı.

Sabah saatlerinde doğu illerinden yola çıkan tırların üzerlerindeki fırtına obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat ve topçu bataryaları karayolu ile Kilis'e geldi. Yol güzergahında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Mehmetçikler, geniş güvenlik önlemleri altında çevreyolunu takip etti Vatandaşlar askeri araçları durdurarak sevgi gösterisinde bulunurken, askerler de vatandaşların sevgi gösterileri karşısında duygulu anlar yaşadı. Vatandaşlar askerlere Türk bayrağı verirken, "En büyük asker bizim asker" sloganları attı. 100'ü aşkın araçtan oluşan askeri konvoy, vatandaşların sevgi gösterisi altında operasyonların yoğunlaştığı Afrin kırsalına hareket etti. - KİLİS