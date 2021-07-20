Mehmetçik, Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 700 aileye kurban eti dağıttı

Afganistan'daki Türk askeri, Kurban Bayramı'nda başkent Kabil'deki savaş mağduru ve mülteci kamplarında bulunan ihtiyaç sahibi 700 aileye kurban eti dağıttı.

Afganistan'daki Türk askeri, Kurban Bayramı'nda başkent Kabil'deki savaş mağduru ve mülteci kamplarında bulunan ihtiyaç sahibi 700 aileye kurban eti dağıttı.

Afganistan'da görev yapan yabancı askerler yaklaşık 20 yıl sonra ülkeden ayrılırken Türk askeri Afganistan'daki görevini sürdürüyor. Mehmetçik, Kurban Bayramı'nda başkent Kabil'deki savaş mağduru ve mülteci kamplarında bulunan ihtiyaç sahibi 700 aileye kurban eti dağıttı.

Savaş mağduru Nargis, Türk askerinin dağıttığı kurban eti için teşekkür ederek, "Türkler bize her zaman yardım ediyorlar memnunuz" ifadelerini kullandı. Nargis ayrıca, Mehmetçiğin kendisine tekerlekli sandalye yardımında bulunduğunu belirtti.

Et dağıtımına gönüllü olarak katılan Habibullah Muradi, "Önceden de Türk milleti Afganistan'a yardımlar etmiş. Şimdi biz çok kötü bir durumdayız. Afgan milleti adına Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, bizi yalnız bırakmayın bu zor durumda" dedi.

Öte yandan Afganistan hükümeti müzakere heyeti üyesi Nadir Nadiri geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülke genelinde devam eden çatışmalar nedeni ile 200 binden fazla kişinin evlerini terk ettiğini belirtmişti.

(Sultan Faizy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı