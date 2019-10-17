Mehmetçik adım adım terörü temizliyor (2)
Askerlerin operasyon için zırhhlı araçlara binişi Zırhlı araçların hareket etmesi Terörle mücadele operasyonlardan görüntüler RASULAYN/TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando...
Askerlerin operasyon için zırhhlı araçlara binişi
Zırhlı araçların hareket etmesi
Terörle mücadele operasyonlardan görüntüler RASULAYN/TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ve Tel Abyad ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, terör örgütü YPG/PKK'nın sığınak olarak kullandığı tünellerin yanı sıra çatışmaların yer yer sürdüğü ilçe merkezlerinde arazi ve meskun mahalde arama yaparak terörü adım adım temizliyor. (2)