Mehmetçik, Adacık Üzerinde Mahsur Kalanları Kurtardı
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde adacık üzerinde piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan 5'i çocuk 12 kişi, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterle kurtarıldı.
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde adacık üzerinde piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kalan 5'i çocuk 12 kişi, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopterle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Eğil ilçesine bağlı Yatır köyünde adacık üzerinde piknik yapan 5'i çocuk 12 kişi, baraj kapaklarının açılması sonucu mahsur kaldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine Jandarma Genel Komutanlığına bağlı helikopter, adacık üzerinde mahsur kalan 12 kişiyi, bulundukları yerden alarak, kurtardı.