Mehmetçiğin zorlu hava şartlarındaki vatan nöbetine "can dostları" eşlik ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'deki askerlerin zorlu hava şartlarındaki terörle mücadele faaliyetlerine eşlik eden köpeklerin fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Hakkari'de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Mehmetçiklerimiz, terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Vatan nöbetine zaman zaman can dostlarımız da eşlik ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen