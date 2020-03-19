Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu
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Meriç Nehri, Yunanistan, Avrupa, Güncel

Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu

Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor.

19.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:47
Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu

Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor.

Sığınmacıların Avrupa'ya geçme hayaliyle sınırda bekleyişlerinde 3. haftaya girildi.

Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla aşarak Yunanistan'a geçenlerin yanında binlerce sığınmacı da Yunan sınırında bekliyor.

Sınırda bekleyenlere Yunanistan sıklıkla mermi, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Bu müdahalelerde yüzlerce sığınmacı yaralandı, 3 sığınmacı da yaşamını yitirdi.

-Minik sığınmacıyı gaz boğdu

Yunanistan sert müdahalelerine dün akşam gece saatlerine kadar sürdürdü.

Sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun göz yaşartıcı ve biber gazlarıyla müdahalede pek çok sığınmacı yaralandı, yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenler arasında en dikkat çekicisi ise sığınmacı bir çocuktu.

Mehmetçikle oyunlar oynarken AA muhabirlerinin görüntülediği, Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi.

Göz yaşları döken sığınmacı çocuk ailesi tarafından alandan uzaklaştırdı. Gazdan etkilenen yüzlercesi gibi sahra çadırında müdahale edildi.

Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu

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