Mehmetçiğin Gündoğdu Marşı Göğüs Kabarttı

Sivas'ta bulunan 5. Er Eğitim Tugayı'nda askerlerin hilal oluşturup hep bir ağızdan okudukları "Gündoğdu marşı" göğüsleri kabarttı.

Sivas'ta 5. Er Eğitim Tugayı'nda eğitim gören askerlerin hilal oluşturarak hep bir ağızdan okudukları "Gündoğdu marşı" görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Askerlere moral ve motivasyon açışından okutulan marş, dinleyenlerin de göğüslerini kabarttı. - SİVAS