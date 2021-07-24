Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor
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Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor

Mehmetçiğin Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetleri devam ediyor
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Mehmetçiğin, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı bölgesinde devam eden yardım faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Paylaşımda, "İyilik ve merhamet timsali kahraman Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerine devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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