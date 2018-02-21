Mehmetçiğe Şiir Yazan Öğrenciden Vali Gül'e Ziyaret

Sivas'ta bir ortaokul öğrencisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral için yazdığı şiiri Sivas Valisi Davut Gül'e okudu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziya Gökalp Ortaokulu öğrencisi Elif Sude İlaslan, anne ve babasıyla birlikte Vali Gül'ü makamında ziyaret etti.

İlaslan, ziyarette Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral için yazdığı "Kahraman Asker" adlı şiiri de Gül ile paylaştı.

Gül, şiiri çok beğendiğini belirterek, İlaslan'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Okuyan, yazan ve sosyal sorumluk sahibi olan çocukların başarılı olacaklarını aktaran Gül, "Bu zor günlerde askerimizin yanında olan ve maddi manevi desteğini esirgemeyen herkese minnettarız." ifadesini kullandı.