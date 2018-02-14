Mehmetçiğe Sevgililer Günü'nde 500 kilo baklava

KİLİS - Kilis Belediyesi tarafından sevgililer günü nedeniyle Afrin kırsalındaki Mehmetçiğe 500 kilo baklava gönderildi.

Kilis Belediyesi Mustafa Topçuoğlu Meslek Zenginleştirme Merkezinde gerçekleştirilen programda konuşan Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, herkes eşini, sevdiğine yakınlarına sevgililer günü nedeniyle hediye alma programa yaptığını, birileri sevdikleri ile lokantalarda yemek verdiğini ifade ederek, "Birilerinin sevgilisi, birilerinin kardeşi, birilerinin eşi bizim güvenliğimizi sağlamak için kendi varlığımız kendi sınırlarımızdaki terör örgütlerini temizlemek için zeytin dalı operasyonu çerçevesinde bu şartlarda çarpışıyor. Her şeyini ortaya koyuyor. Terör örgütleri ile yoğun bir şekilde uğraşıyor. Bizde bugün 14 Şubat sevgililer gününü kutlamak yerine o enler adına, o eşler adına, o nişanlılar adına, o kardeşler, o arkadaşlar adına yaklaşık 500 kilo tatlıyı Mehmetçiklere gönderiyoruz. Ağızları tatlansın güç kuvvet olsun, Mehmetçiğimiz yeteri kadar teröristlere dersini vermelerini istiyoruz. Bu bölgeyi teröristlerden temizlemelerini istiyoruz" diye konuştu.