Mehmetçiğe Kan Bağışı Desteği

Mersin'in Anamur ilçesindeki Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 'Mehmetçiğe can ol' sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Zeytin Dalı Harekatına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına öğrenciler ilgi gösterdi. Kampanya kapsamında vatandaşlar da kan bağışında bulundu.

Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Vakkas Alçın, yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için kan bağışı kampanyası gerçekleştirdiklerini söyledi. Alçın, "Yapılan kan bağışıyla birlikte cephedeki Mehmetçiğimize bir anlamda destek olmak ve bir farkındalık oluşturmak için bu anlamlı kampanyamızı gerçekleştiriyoruz. Buradan Mehmetçiklerimize selamlarımızı ve desteklerimizi gönderiyoruz. Kampanyaya ilgi gösteren bütün duyarlı vatandaşlarımıza ve okulumuz öğrencilerine teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN