Mehmetçiğe ithafen karate turnuvası düzenlendi

02.11.2019 17:26

Sakarya'da Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla karate turnuvası düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Seninleyiz Mehmetçik" sloganıyla Sakarya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Sakarya, İstanbul, Ankara, Sivas, Konya, Eskişehir, Yalova, Tekirdağ, Düzce, Kocaeli ve Bolu'dan 400 sporcu katıldı.

Sporcu, antrenör ve hakemler ile protokol üyeleri, açılış seremonisinde Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi.

Ümit, genç ve 21 yaş altı kategorilerinde tatamiye çıkan sporcular, birbirlerine üstünlük kurabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın açılışında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, karatenin en seçkin sporlardan biri olduğunu söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın İstiklal Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye için en büyük gurur tablosu olduğunu belirten Yüce, "Döviz, enflasyon, yatırım, ihracat ve ithalatta bir problem yok. Milletin morali üst seviyede. Harekatı yürekten tebrik ediyor, kutluyorum." diye konuştu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ise turnuvanın anlamına binaen açılışta yapılan gösterinin çok güzel olduğunu söyledi.

Her şeyleriyle kahraman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade eden Delihasan, "Dünya Şampiyonası'ndan yeni geldik. Orada kardeşleriniz, ağabeyleriniz, ablalarınız çok büyük başarılar elde etti, bayrağımızı en üst seviyeye çektiler. Dünya Şampiyonası'nda 15 madalya alarak genel klasmanda ikinci oldular. Onların şahsında bütün karate camiasını tebrik ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. Her şeyimizle Mehmetçiğin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da sporculara başarılar dileyip, terör operasyonlarında görev yapan güvenlik güçlerine selam gönderdi.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri, Ekrem Yüce, Esat Delihasan ve Fatih Kaya tarafından verildi.

Kaynak: AA