Mehmetçiğe işaret diliyle selam yolladılar

25.10.2019 16:57

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyup Mehmetçiğe selam gönderdi.

Kredi Yurtlar Kurumu ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından imzalanan protokol kapsamında Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezindeki işaret dili kursunda eğitim gören 7 Kırklareli Üniversitesi öğrencisi, Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okuyarak asker selamı verdi.

Türk İşaret Dili öğreticisi Buse Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye için çok önemli olduğunu söyledi.

Türk ordusunun her zaman yanında olduklarını anlatan Güler, şöyle konuştu:

"Kursiyerlerimiz önce işaret diliyle 'Hilal uğruna şehit olan askerlerimiz, mezarlarınızda rahat uyuyun. Vatan bizlere emanet. Vatan sağ olsun' dedi. Daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu ve asker selamı verdi. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlerimize gönderilen destek mesajlarını sosyal medyadan takip ettik. Türkiye için önemli olan bu harekata bizim de işitme engellilerin sesi olarak destek vermemiz gerekiyordu. Bizler de işaret dili kursu olarak mesaj göndermek istedik."

Üniversite öğrencisi Başak Yavuz da Mehmetçiğe işaret diliyle selam gönderebildikleri için mutlu olduklarını belirterek, gurur duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA