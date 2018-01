- Mehmetçiğe ev hanımlarından yemek

Kilis'te kadınlar sınır hattındaki Mehmetçiğe ev yemekleri gönderdi

Öğrenciler askerlere mektup gönderdi

KİLİS - Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiğe bir moralde Kilisli kadınlardan geldi. Kilisli ev hanımlarının yaptığı ev yemekleri askerlere teslim edildi.

Kilis Valiliği önündeki Cumhuriyet Meydanında toplanan Kilisli kadınlar yaptıkları yemeklerini buradan askerlere teslim etti. Evde yaptıkları çeşitli sarma dolma başta olmak üzere birçok yemeğin yanında, börekler ve tatlılar hazırlayan kadınlar ellerinde Türk Bayrakları ile bu yiyecekleri teslim etti.

Kilis Valisi Mehmet Tekin Aslan, Belediye Başkanı Hasan Kara'nın da katıldığı etkinlikte yemekler Hudut Birliğinden Binbaşı Ünal Avkan'a teslim edildi. Yemeklerin yanı sıra öğrenciler tarafından askerlere yazılan mektuplar teslim edildi.

Burada açıklamada bulunan Kilis Valisi Mehmet Tekin Aslan, Kilis'te hayatın normal seyrinde devam ettiğini vurgulayarak, düşen roketlerin halkı korkutamayacağını dile getirdi.

Vali Aslan, "Kilisin kadını erkeği yek vücut olmuştur. Ordumuzun her daim yanındadır. Ellerinden ne gelirse ortaya koymasının çabasındalar. Askerimizin, ordumuzun Allah'a hamd olsun her türlü ihtiyacı devletimiz tarafından karşılanıyor. Hiçbir eksiklikleri yok. Silahtan cephaneye barınmadan yiyeceğe kadar hiçbir eksiklikleri yok. Kilisli hanımlar el emeğiyle civanmert delikanlılara bizimde ikramımız olsun diye böyle bir davranış sergilediler. Bizde bunu alıp cephe hattında ülkesi için vatanı için, milleti için, insanlık için Allah için savaşan askerlerimize ulaştıracağız. Onlara bir lokmada bu ev yemeklerinden sağlayacağız. Allah milletimizi daime muzaffer eylesin. Kilis'in normal hayatında değişime, kötüye dönme, buradan uzaklaşma gibi durum söz konusu değildir. Korku veya kaygı mevzu bahis değildir. Atılan roketleri atanlar yıldıracaklarını sanıyor olabilirler ama yanılıyorlar. Bunlar bizi azimlendiriyor, birliğimizi direncimizi kararlığımızı arttırıyor. Biz öyle 3-5 tetikçinin attığı füzeyi bırakın, onların arkasındakiler geldi biz onları def ettik gönderdik" dedi.

Belediye Başkanı Hasan Kara ise, Kilis için tarihi bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Kilis tarihi bir dönüm noktasındadır. Burada Kilisli kadınlarımız askerimiz orda nöbet tutarken, onlarda sabaha kadar nöbet tutup yemekleri hazırladılar. Burada askerimizin ihtiyacı olduğu için değil, milletimizin askerimize olan desteği olarak. Kilis halkının füzelerden korkmadığını, Cumhurbaşkanının, devletinin yanında olduğu göstermek için buradalar. Batı bize kendi ordumuza sivillerle zarar vermeyin derken, bizler sivillere zarar vermezken, oradaki teröristler sivil gözetmeden, ibadet yeri gözetmeden, yatak odası oturma odası gözetmeden bize füze atıyor. Özellikle bu batıdakilerin gelip füze düşen yerleri görmelerini istiyorum" dedi.

"Böyle bir millet olduğu sürece bize kimse diz çöktüremez"

Kadınların hazırladığı yemekler için meydana gelen Hudut Birliğinden Binbaşı Ünal Avkan ise, "Vatandaşlarımıza, milletimizin hepsine çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bizim böyle bir milletimiz, böyle bir ordumuz olduğu sürece Allah'ın izni ile kimse bize diz çöktüremeyecektir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi tek devlet, tek millet, tek bayrak diyoruz. Bizi kimse diz çöktüremez. Bunu hep birlikte görüyoruz. Bize kimse diz çöktüremeyecek. En uçtaki askerimize bu yemekleri götürmenin gayretinde olacağız. Kadınlarımız dualarını eksik etmesin. Sizleri duasıyla askerlerimiz can havliyle savaşmaya devam edecek. Çocukların askerlerimize yazdığı mektupları en uçtaki askerlerimize ulaştırarak, okumalarını sağlayacağız. Bu mektuplar askerlerimize moral veriyor" ifadelerini kullandı.