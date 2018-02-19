Kilis Belediyesi Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi çalışanları Gülbaba Hudut Karakolunda bir Mehmetçiğe doğum günü sürprizi yaptı.

Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla görevlendirilen, geride görevi aşkına eşini ve çocuklarını bırakarak Gülbaba'ya gelen Mehmetçiğe moral vermek amacıyla pasta ve çeşitli yiyeceklerle doğum günü hazırladı. Basın yayın organları tarafından Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya ulaşması sonucu Kara, Abidinağa Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezine talimat vererek hiçbir karşılık beklemeden bu hazırlığı yapıp Mehmetçiği doğum gününde yalnız bırakmaması talimatını verdi. Mehmetçiğin eşinin böyle bir sürpriz yapmak istediği için oraya giden belediye çalışanları tüm askerlere moral verdi. Kutlamayı gören Mehmetçiğin eşini arayarak çok duygusal anlar yaşadı. Belediye çalışanlarımız kendi elleriyle tek tek ikramda bulundu. Bu durumdan memnun olan Mehmetçiklerimiz Belediye çalışanlarına ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya teşekkürlerini iletti. - KİLİS