Mehmetçiğe destek için Ulus Dağı'na tırmandılar

05.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 05.03.2020 20:01

Balıkesir'de öğrenciler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler ve Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ulus Dağı'na tırmanarak dua etti.

Sındırgı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizasyonuyla Yağcıbedir Ortaokulu öğrencileri, ellerinde Türk bayraklarıyla Ulus Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Mehmetçiğe destek pankartları taşıyan öğrenciler, zirveye ulaştıktan sonra büyük bir Türk bayrağı açarak Fetih suresini okudu.

Sındırgı Gençlik ve Spor Müdürü Rahmi Yörük, Mehmetçiğe destek için dağa tırmandıklarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yürekten desteklediklerini belirterek, harekatın başarıyla sonuçlanması için dua ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA