18.10.2019 10:08

Mehmetçiğe destek için şehrin göbeğine 1 kilometre boyunca Türk bayrağı astılar

ÇANAKKALE - 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için harekete geçen Çanakkale AK Parti İl Gençlik Kolları üyeleri, şehir merkezindeki yaklaşık 1 kilometrelik hattı Türk bayrakları ile donattı.

Gece saat 01.00 sıralarında bölgeye gelen grup, iş birliği içinde sabahın ilk saatlerine kadar çalışarak şehir merkezini Türk Bayrakları ile donattı. Bölgeye getirilen vinç ile sabah saat 06.30'a kadar devam eden çalışmalar neticesinde Çanakkale şehir merkezi ay-yıldıza büründü. Çanakkale İskelesinden başlayıp, Demircioğlu Caddesi'nin sonuna kadar uzanan ay-yıldız bayraklar, vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Gece boyunca vardiyalı olarak çalışarak bu projeye imza atan Gençlik Kolları üyeleri, kendileri için cefa değil gurur olan böyle anlamlı bir çalışmanın içindeki bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

"Kimi arkadaşımız bayrakları ipe geçirdi, kimi sepete çıkıp onları astı, kimimiz de brandaları astık"

Etkinliğin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan isimlerden Çanakkale AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz Çanakkaleli gençler olarak astık bu bayrakları. Gece 1 gibi başlayıp sabah 6.30'a kadar devam ettik. 'Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerimize destek olmak, moral vermek amacıyla, Çanakkale'nin manevi dünyasına uygun bir proje yaptık. Hepimizin siyasi görüşü ne olursa olsun, ortak paydamız olan şanlı bayrağımızın altında birleşmek için, bu bayrakları şehrimize astık. İskele Meydanından başlayıp, Demircioğlu Caddesinin sonuna kadar olan yaklaşık 1 kilometrelik hatta bayraklarımızı genç arkadaşlarımızla gece boyu dizdik. Aynı zamanda Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu, tüm zorluklara, güçlüklere ve etrafımızı saran terör çetelerine rağmen dik duruşunu göstermek amacıyla 'Biz Türkiye'yiz' yazan pankartlarımızı da astık. Şehrin manevi dünyasını hareketlendirmek için böyle bir proje geliştirdik. Kimi arkadaşımız bayrakları ipe geçirdi, kimi sepete çıkıp onları astı, kimimiz de brandaları astık. Hep beraber iş birliği içinde bunu gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA