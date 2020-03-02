Mehmetçiğe destek için mesaiye İstiklal Marşı ile başladılar

02.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:40

İdlib'de meydana gelen hain saldırı ve ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek veren Pınarbaşı Devlet Hastanesi yönetimi ve çalışanları, mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı.



Pınarbaşı Devlet Hastanesi yönetimi ve çalışanları İblib'de meydana gelen hain hava saldırısında şehit olan 33 askeri anarak ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Hastane yönetimi ve çalışanlar, hastanenin bahçesinde toplanarak İstiklal Marşı okudu ve mesaiye bu şekilde başladı.



Pınarbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Arık, "Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi personeli olarak şehitlerimizi rahmetle andık ve askerimize desteğimizi göstermek istedik. Mehmetçiğimize, başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda başarılar diliyoruz. Her zaman onların yanındayız ve sonuna kadar destekçileriyiz" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA