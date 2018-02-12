Mehmetçiğe Destek İçin 10 Kilometre Yürüdüler

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla 75 dağcı ile birlikte bin 500 rakım yüksekliğindeki Çamlıbel'de bulunan ormanlık alanda yaklaşık 10 kilometre dağ yürüyüşü yaptı.

Sivas'a 81 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Geçidi üzerinde bulunan ormanlık alanda Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliğine bağlı 75 kişilik bir grup Suriye'nin Afrin kentinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçiğe destek vermek amacıyla 10 kilometre yürüdü. Zorlu doğa şartlarına rağmen grup yürüyüşü tamamladı. Yürüyüşün ardından dağcılar Türk bayrağı açarak kahraman Mehmetçik için Kuran-ı Kerim okudu. Yürüyüş İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Etkinlik kapsamında kulüp üyelerinden Gülistan Tüfekçi'nin doğum günü de bin 500 rakımlı tepede kutlandı.

"Allah ordumuzu muzaffer eylesin"

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, Afrin temalı dağ yürüyüşü yaptıklarını dile getirerek,"Bugün dağcılık federasyonu il temsilcisi olarak kulüplerimiz ile birlikte Afrin temalı doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Sivas ve Tokat sınırında bulan Çamlıbel'de orman içerisinde ordumuzun muzaffer olması için Kuran-ı Kerim okuduk, dualarda bulunduk. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Askerlerimizin hepsi sağ salim vatanına dönsün istiyoruz. Bu gece aldığımız şehit haberleri ile yıkıldık. Allah'ım onları korusun." dedi.

"Hepimiz varız"

Kulüp üyesi Gülistan Tüfekçi ise anlamlı bir yürüyüş yaptıklarını söyleyerek,"Kalabalık yürüyoruz. Bir nebzede olsa acıları olanların acılarını paylaşmak adına, şehitlerimizin anısına ve orada ki kahramanlarımızın adına yürüyoruz. Kadın, kız erkek, çocuk hepimiz varız diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her türlü göreve hazır olduğumuzu bilsinler"

Kulüp üyelerinden Necmettin Özgün de bugünkü faaliyetlerini Afrin ve İdlip'de kahramanca mücadele eden Mehmetçik için yaptıklarını ifade ederek,"Sivas izcileri ve Türkiye izcileri adına bugünkü faaliyetimizi Afrin'de, İdlib'de kahramanca mücadele eden tüm askerlerimiz için yaptık. Onlar bilsinler ki tüm Türk halkı onların arkasındadır. Gel demeleri halinde daima her türlü göreve hazır olduğumuzu bilsinler." şeklinde konuştu. - SİVAS