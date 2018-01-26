Mehmetçiğe baklavalı moral

KİLİS - Kilisli hayırsever işadamı Yaşar Aktürk, Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe moral olması için 250 kilo baklava gönderdi.

İstanbul'da bulunan Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk tarafından Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrın ilçesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı Hareketi kapsamında Mehmetçiğe moral olması için 250 kilo baklava gönderdi. Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk adına Kilis'te bulunan Ali Gündoğmuş, Kilis Belediyesi'ne 100 bin lira değerinde evlerinin devri için geldiklerini ifade ederek, "Biz burada işlemleri yaparken, Zeytin Dalı Harekete başladı. Vakıf Başkanımız Yaşar Aktürk'ün talimatı ile benim adıma vatandaşlarımıza ve askerimize ne yapılması gerekiyorsa, yapın talimatı verdi. Çam sakızı çoban armağanı olarak, askerimiz çok güçlüdür, devletimizin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Askerimiz güçlüdür. 250 kilo baklavayı askerimize, Mehmetçiğimize 'Zeytin Dalı Hareketı'na katılan cephedeki askerlerimize gönderiyoruz. Bu ikramımızı kabul ettiler. Allah kendilerinden razı olsun, tüm askerlerimizin anlından öpüyorum. Allah güç kuvvet versin" dedi

Haşim Özyurt ise Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör unsurlarını yok etmek için başlattığı Zeytin Dalı Hareket Kilis'te çok fazla his edildiğini vurgulayarak, "Kilis halkının operasyona dik duruşuyla, askerlerin yanında olduğunu devamlı gösteriyor. Bu duruma kayıtsız kalmayan Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk'de cephede büyük mücadele veren Türk silahlı Kuvvetlerinin onurlu şerefli mensuplarının yanında olduğu mesajını vermek için bugün 250 kilo baklavayı kendilerine sembolik bir hediye olarak gönderiyoruz" diye konuştu.