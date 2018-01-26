Mehmetçiğe Baklavalı Moral

Kilisli hayırsever işadamı Yaşar Aktürk, Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe moral olması için 250 kilo baklava gönderdi.

İstanbul'da bulunan Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe moral olması için 250 kilo baklava gönderdi.

Aktürk adına Kilis'te bulunan Ali Gündoğmuş, Kilis Belediyesine 100 bin TL değerindeki evlerinin devri için geldiklerini ifade ederek, "Biz burada işlemleri yaparken, Zeytin Dalı Harekatı başladı. Vakıf Başkanımız Yaşar Aktürk, benim adıma vatandaşlarımıza ve askerimize ne yapılması gerekiyorsa yapın talimatı verdi. Çam sakızı çoban armağanı olarak, askerimiz çok güçlüdür, devletimizin hiçbir şeyi ihtiyacı yoktur ama 250 kilo baklavayı askerimize, Mehmetçiğimize Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimize gönderiyoruz. Bu ikramımızı kabul ettiler. Allah kendilerinden razı olsun, tüm askerlerimizin alnından öpüyorum. Allah güç kuvvet versin" dedi

Haşim Özyurt isimli vatandaş ise Zeytin Dalı Harekatı'nın Kilis'te çok fazla hissedildiğini vurgulayarak, "Kilis halkı dik duruşuyla, askerlerin yanında olduğunu devamlı gösteriyor. Bu duruma kayıtsız kalmayan Kilis Vakfı Başkanı Yaşar Aktürk de cephede büyük mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onurlu şerefli mensuplarının yanında olduğu mesajını vermek için bugün 250 kilo baklavayı kendilerine sembolik bir hediye olarak gönderiyoruz" diye konuştu. - KİLİS