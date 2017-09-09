Mehmetağa Mahallesi Semt Meydanına Kavuşuyor

Başiskele Mehmetağa Mahallesi'nin açık alan ve otopark ihtiyacını karşılayacak semt meydanının son düzenlemeleri yapılıyor.



Mehmetağa Mahallesi'nin açık alan ve otopark ihtiyacını karşılayacak semt meydanı oturma alanları, saat kulesi, çay bahçesi ve süs havuzu ile bölge halkına hizmet verecek. Meydanın otopark kısmında çalışmalarda sona yaklaşılırken birinci katta ise saat kulesi yapımı hızla yükseliyor Zemin katta bulunan 108 araçlık otoparkın aydınlatma ve havalandırma sistemlerinin montajını tamamlayıp uyarı işaretlerinin boyamasını gerçekleştiren ekipler çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Araçların giriş ve çıkışlarını gerçekleştireceği noktalara elektronik turnike sisteminin montajını da yapan ekipler son düzenlemeleri yapıyor. Otoparkın üzeri ise vatandaşların sohbet edip dinlenebileceği şekilde düzenlenecek. - KOCAELİ