Mehmet Zorlu Vakfı Malatya'da okul yaptıracak
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Mehmet Zorlu Vakfı Malatya'da okul yaptıracak

09.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:00
Mehmet Zorlu Vakfı Malatya'da okul yaptıracak

Mehmet Zorlu Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Malatya'nın Akçadağ ilçesi Güzyurdu Mahallesi'ne 4 derslikli ilkokul yaptıracak.

Mehmet Zorlu Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Malatya'nın Akçadağ ilçesi Güzyurdu Mahallesi'ne 4 derslikli ilkokul yaptıracak.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vakıf tarafından mahalleye okul yapımı için Vali Aydın Baruş başkanlığında vakıf ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Baruş, geçen yıl Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından hasar gören okulları hayırsever iş adamlarının katkılarıyla yenilediklerini belirtti.

Güzyurdu Mahallesi'nde eğitim görecek çocukların daha sağlıklı ortamda eğitim hayatlarına devam edebileceklerini belirten Baruş, "Eğitime yapılan katkı kutsal bir katkıdır. Gelecek nesiller, Türkiye'nin geleceğidir. Bu sebeple tüm hayırseverlerimizi okul yapımına destek vermeye davet ediyorum. Ülkenin geleceğine katkıda bulunmak çok değerli bir hayır işidir. Mehmet Zorlu Vakfının da bunu yaptığını biliyoruz. Bizler de Malatya olarak bundan çok büyük mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Vakfı temsilen protokol törenine katılan Aytekin Bodur ise okulun hayırlı olmasını temenni ederek, şöyle devam etti:

"Mehmet Zorlu Eğitim, Sağlık, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı adına burada bulunmaktan onur duyuyorum. Sayın Valimize ve il müdürümüze bu süreçte verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim. Mehmet Zorlu Vakfı, her zaman gençlerimize ve öğrencilerimize destek olmaya devam ediyor."

İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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