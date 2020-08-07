Mehmet Yozgatlı: Fenerbahçemize Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un yardımcılığını yapan Mehmet Yozgatlı, bu sezon Fenerbahçe'de görev alacağını duyurdu.

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut'un yardımcılığını yapan Mehmet Yozgatlı, bu sezon Fenerbahçe'de görev alacağını duyurdu.

Yozgatlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "4 yıl boyunca büyük onur ve gururla formasını giydiğim Fenerbahçemize şimdi teknik direktör Erol Bulut'un yardımcısı ve yol arkadaşı olarak geri döndüm. Fenerbahçemizin başarısı için, daha önce de olduğu gibi yine elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA